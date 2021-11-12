Посол України в Німеччині розкритикував пропозицію щодо мігрантів з Білорусі

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував пропозицію депутата німецького Бундестагу, речника із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільcа Шміда (Nils Schmid) щодо залучення України до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про ініціативу тимчасово розміщувати їх на території України, допоки їхні заявки про притулок розглядають у ЄС.

"Те, що особливо обурило і навіть шокувало українську громадськість з приводу цієї безглуздої ініціативи, то це те, що наш уряд заздалегідь навіть не запитали і не проконсультувалися з ним", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у п'ятницю, 12 листопада.

Коментуючи ініціативу, Мельник сказав, що це - "ознака відсутності поваги та зарозумілості щодо України". "Складається враження, що деякі німецькі політики ставляться до нас не як до рівноправних партнерів, а як до якоїсь території по сусідству, яка є свого роду звалищем для мігрантів, які нізащо не повинні потрапити до Євросоюзу. Це очевидний випадок подвійної моралі", - наголосив Мельник.

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Україна обговорить пропозицію щодо мігрантів, якщо вона надійде

При цьому Мельник наголосив, що Україна буде готова обговорити офіційну пропозицію щодо мігрантів та біженців, якщо вона дійсно надійде від Євросоюзу. "Ми готові обговорювати питання про те, як полегшити гуманітарну ситуацію з біженцями на кордоні Білорусі з ЄС, але це має робитися таким чином, щоб заздалегідь не провокувати суспільство та не налаштовувати його проти", - пояснив він.

Водночас Мельник зазначив, що наразі в нього складається враження, що ніхто в ЄС не збирається звертатися до України з такою пропозицією.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України у середу, 10 листопада, обговорила міграційну кризу на кордоні між Білоруссю і Європейським Союзом, неподалік від українських територій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада вирішила розробити план дій на випадок, якщо потік тисяч мігрантів поверне в бік України.

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Також Данілов зазначив, що на засіданні обговорили заяву Шміда щодо залучення України до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні.

СДПН, яка має найбільшу фракцію в Бундестазі, критикує поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Зокрема, Шмід наполягає, що Польща повинна дотримуватися міжнародних норм - надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.