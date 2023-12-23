Посол України похвалив "дипломатичну майстерність" Шольца

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв високо оцінив роль канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) на останньому саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

В інтерв'ю радіостанції rbb24 Inforadio, оприлюдненому в суботу, 23 грудня, Макеєв зазначив, що "дипломатична майстерність" Шольца запобігла вето Угорщини та уможливила початок офіційних переговорів про вступ України в ЄС.

На саміті минулого тижня Шольц запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану ретируватись, поки інші лідери проголосують за старт переговорів з Україною. Це дозволило Орбану формально розблокувати рішення, лишаючись при цьому публічно на своїх позиціях.

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Макєєв подякував німецькому уряду за допомогу Україні. "У цього уряду все гаразд з головою", - образно сказав дипломат, висловивши при цьому побажання, щоб ФРН взяла на себе роль одного з лідерів у наданні допомоги.

"Німці мають усвідомлювати, що допомагати Україні під час війни - і в їхніх інтересах, оскільки Росія є загрозою для миру в усій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення післявоєнної розрухи", - наголосив посол.

За його словами, Україні для перелому у війні насамперед потрібно більше зброї. Він також додав, що важливо вже зараз задуматися про відбудову: "Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини дуже важлива".

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