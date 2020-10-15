Порушення перемир'я на Донбасі: загинули двоє українських військових, ще двоє поранені

Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook у п'ятницю, 30 жовтня.

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У повідомленні зазначається, що напередодні бойовики п'ять разів порушували режим тиші. За цими даними, вони обстріляли українських військових поблизу Новомихайлівки, Старогнатівки, Водяного і біля Золотого-4. Обстріли велися із гранатометів різних систем, стрілецької зброї, також був задіяний безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил, зазначається в повідомленні. Унаслідок цього двоє українських військових отримали поранення.

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Від початку 30 жовтня бойовики двічі порушили режим тиші. За даними ООС, опівночі вони застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по позиціях українських військових поблизу Водяного. Через це загинули двоє українських військових.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил "надали адекватну відповідь" на обстріли проросійських бойовиків. Також в ООС заявили, що поінформували представників ОБСЄ про ці обстріли.

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