 Порушення перемир′я на Донбасі: загинули двоє українських військових, ще двоє поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Новини

Порушення перемир'я на Донбасі: загинули двоє українських військових, ще двоє поранені

Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі й обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Широкине на Донбасі (архівне фото)

Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook у п'ятницю, 30 жовтня.

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У повідомленні зазначається, що напередодні бойовики п'ять разів порушували режим тиші. За цими даними, вони обстріляли українських військових поблизу Новомихайлівки, Старогнатівки, Водяного і біля Золотого-4. Обстріли велися із гранатометів різних систем, стрілецької зброї, також був задіяний безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил, зазначається в повідомленні. Унаслідок цього двоє українських військових отримали поранення.

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Від початку 30 жовтня бойовики двічі порушили режим тиші. За даними ООС, опівночі вони застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по позиціях українських військових поблизу Водяного. Через це загинули двоє українських військових.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил "надали адекватну відповідь" на обстріли проросійських бойовиків. Також в ООС заявили, що поінформували представників ОБСЄ про ці обстріли.

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"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

    За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


Аудіо й відео до теми

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному  

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