Чеська ініціатива: Португалія виділила €100 млн на снаряди

Португалія приєдналась до ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. На це було виділено 100 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони Португалії.

Португалія приєдналась до ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України і виділила на це 100 мільйонів євро, про що повідомило міністерство оборони Португалії у соцмережі X.

"Португалія підтримує Україну, надаючи 100 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси великого калібру. Разом із кількома європейськими країнами ми приєднуємося до чеської закупівельної ініціативи", - йдеться у повідомленні міноборони Португалії, оприлюдненому у соцмережі Х.

Напередодні стало відомо про те, що свій внесок у закупівлю для України боєприпасів за межами ЄС у рамках очолюваної Чехією ініціативи зробить і Швеція. На це країна виділить 30 мільйонів євро.

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Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів

В рамках ініціативи Праги низка європейських країн виділили гроші на придбання 800 тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС для потреб Сил оборони України.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Польща, Люксембург (на неназвані суми).

Президент Чехії Петр Павел повідомив, що українські війська отримають перші партії снарядів, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.