Поневіряння біженців у Боснії: до вирішення проблеми підключилася Єврокомісія

Через драматичне становище сотень мігрантів, після виселення табору Lipa в Боснії, Єврокомісія звернулася до місцевої влади з проханням вирішити проблему розміщення людей, які опинилися на морозі просто неба.

Як заявила у четвер, 31 грудня, комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон у Брюсселі, тимчасовим вирішенням проблеми може стати відкриття приймального центру для біженців Bira в боснійському місті Біхач, передає агенція dpa. Цей приймальний центр розрахований на 1500 осіб. Він також оснащений обігрівачами, водопроводом та електрикою. Також повідомляється, що ЄС пообіцяв виділити для цього фінансову підтримку.

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Нагадаємо, 23 грудня Міжнародна організація з міграції (МОМ) закрила табір з прийому біженців Lipa поблизу боснійського міста Біхач. У МОМ попереджали владу Боснії і Герцеговини про закриття табору, оскільки у ньому бракувало електроенергії та водопостачання. При цьому місцева влада відмовилася відкрити для біженців інший табір.

Таким чином понад три тисячі мігрантів вже кілька днів живуть просто неба. За даними представників організації Care, що надає допомогу біженцям, без даху над головою у морози та снігопади перебувають 1300 колишніх мешканців табору та ще дві тисячі мігрантів, які мешкали на територіях поблизу табору.

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Як зазначає агенція AFP, у середу боснійська влада вирішила перевезти біженців в інше місце вглиб країни і виділила для цього автобуси. Але цьому плану завадили місцеві жителі, критично налаштовані щодо мігрантів.

Також зазначається, що з 2018 року ЄС виділив балканській державі в цілому близько 85,5 мільйона євро допомоги для вирішення ситуації з біженцями.