До Німеччини прибули біженці з Греції

До німецького Ганновера в середу, 30 вересня, прибув літак із Греції з біженцями на борту. Літак забрав із Греції 51 неповнолітню дитину без супроводу дорослих, які опинилися без даху над головою після пожежі в таборі для біженців "Морія". Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Німеччини. Окрім того, цим рейсом прибули ще 17 хворих дітей зі своїми родичами - тобто 88 людей, пише інформагенція AFP. Новоприбулі повинні пройти процедуру отримання притулку, пише dpa.

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Найближчим часом Німеччина готується прийняти ще понад 1550 біженців, які нині перебувають у Греції. Їх розподілять по різних федеральних землях.

Загалом цьогоріч до Німеччини прибули 609 біженців, які раніше втекли до Греції. Серед них 104 - неповнолітні без супроводу та 142 хворі дитини.

У таборі "Морія" на острові Лесбос перебували понад 12 тисяч мігрантів. 9 вересня табір згорів. Більшість його мешканців опинилися просто неба. Місцева влада спорудила тимчасовий наметовий табір. Туди переселили тисячі мігрантів.Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у підпалі "Морії".