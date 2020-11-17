Помер режисер Роман Віктюк

Театральний режисер, народний артист України та народний артист Росії, уродженець Львова, Роман Віктюк помер на 85-му році життя. Про смерть артиста повідомила в вівторок, 17 листопада, інформагентству "Інтерфакс" помічниця художнього керівника театру Людмила Ісакович. "Роман Григорович помер", - сказала Ісакович.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що артиста було госпіталізовано до однієї зі клінік Москви, де він відновлювався після перенесеного коронавірусу.

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Роман Віктюк - театральний режисер. Народився у 1936 році у Львові. Навчався в Державному інституті театрального мистецтва в Москві. Після його закінчення повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом - режисером, створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

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Далі творчий шлях Романа Віктюка проліг через різні театри колишнього Радянського Союзу: він працював у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві, Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді, Москві.

З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви. У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль - "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки.

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1991 року відкрився Театр Романа Віктюка, де першою постановкою став спектакль "М. Баттерфляй". Загалом на рахунку режисера понад 250 вистав.