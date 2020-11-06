В Одесі оголошено день жалоби через смерть Жванецького

Влада Одеси оголосила суботу, 7 листопада, днем жалоби за померлим напередодні письменником-сатириком Михайлом Жванецьким. Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської міської ради.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 в Одесі оголошено днем жалоби", - зазначається у повідомленні. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Зазначається, що на згадку про Жванецького на будівлях Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Смерть Жванецького у віці 86 років

Про смерть письменника у 86-річному віці напередодні, 6 листопада, повідомив його помічник Олег Сташкевич.

Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Він був відомий як письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. За його творами, з якими він виступав на сцені і телебаченні, створені спектаклі і видані книги. Серед його книг - "Моя Одеса", "Рік за два", "Зустрічі на вулицях".

В квітні 2009 року Одеська міськрада перейменувала бульвар Мистецтв в Приморському районі міста в імені Михайла Жванецького на честь почесного громадянина Одеси з нагоди його 75-річчя.