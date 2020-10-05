Помер Михайло Жванецький

Письменник-сатирик Михайло Жванецький помер у віці 86 років, повідомив у п'ятницю, 6 листопада, його помічник Олег Сташкевич агенції "Інтерфакс".

Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом "інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів". У 1963 році під час гастролей в Одесі Ленінградського театру мініатюр познайомився з Аркадієм Райкіним, який взяв його твори в репертуар театру, а в 1964 запросив його в свій театр на посаду завліта. Працював в Одеській філармонії, в московському театрі "Ермітаж", в 1988 створив Московський театр мініатюр.

Він був відомий як письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. За його творами, з якими він виступав на сцені і телебаченні, створені спектаклі і видані книги. Серед його книг - "Моя Одеса", "Рік за два", "Зустрічі на вулицях".

Президент Всесвітнього клубу одеситів, нагороджений орденом "Дружби народів". У 1999 році йому присвоєно звання народного артиста України. В квітні 2009 року Одеська міськрада перейменувала бульвар Мистецтв в Приморському районі міста в імені Михайла Жванецького на честь почесного громадянина Одеси з нагоди його 75-річчя, нагадують "Українські новини".

З квітня 2002 до грудня 2019 року Жванецький був постійним ведучим щомісячної телепередачі "Черговий по країні" на телеканалі "Росія-1".

У жовтні 2020 року він пішов зі сцени через вік.