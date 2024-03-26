Помер політик і науковець Ігор Юхновський

Колишній урядовець, депутат ВР, політик, фізик-теоретик, і громадський діяч Ігор Юхновський помер у Львові на 99-му році життя, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У Львові на 99-му році життя помер у вівторок, 26 березня, перший віцепрем'єр-міністр України у 1992-1993 роках, фізик-теоретик, політик і громадський діяч Ігор Юхновський. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

"Відійшов у вічність Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", - написав Садовий.

Юхновський висував свою кандидатуру в президенти й був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року

Юхновський був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, що закріпив незалежність України. Був народним депутатом І-IV скликань Верховної Ради, очолював опозицію як голова Народної ради.

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У 1991 році Юхновський був кандидатом у президенти України й посів п'яте місце на виборах. У 2005 році Юхновському було присвоєно звання "Герой України". Крім того, Ігор Юхновський був співзасновником Українського інституту національної пам'яті й виконував обов'язки його голови із 2006 до 2010 року.

Відомий науковець

Крім політичної діяльності, Ігор Юхновський був відомим фізиком-теоретиком, доктором фізико-математичних наук, професором та академіком Національної академії наук України, автором близько 500 наукових статей, 7 монографій і підручників, нагадує інформагенція "Українські Новини".

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