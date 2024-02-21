Помер дисидент та колишній депутат ВР Степан Хмара

У віці 86 років помер відомий український дисидент, Герой України та колишній народний депутат ВР Степан Хмара.

Український правозахисник, дисидент та політвʼязень радянських концтаборів Степан Хмара помер у віці 86 років. Про це повідомила в середу, 21 лютого, його дружина Роксолана.

"Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше", - написала вона у Facebook.

Роксолана не уточнила причину смерті чоловіка.

Хмара - борець за незалежність

Степан Хмара родом із Львівщині. У радянські часи працював лікарем-стоматологом, водночас брав участь у дисидентському русі та розповсюджував самвидав та іншу заборонену в СРСР літературу.

У 1980 році був заарештований КДБ та засуджений до семи років ув'язнення в таборах суворого режиму та п'яти років заслання через "антирадянсьу пропаганду" . Після звільнення повернувся з Уралу в Україну, де став одним із керівників Української Гельсінської спілки.

У 1990 році Хмара став депутатом Верховної Ради, а з відновленням незалежності України ще двічі обирався народним депутатом - від "Української консервативної республіканської партії" та "Батьківщини". Він також очолював Всеукраїнський комітет захисту політв'язнів, нагадує "Інтерфакс-Україна" .

У 2006 році Хмарі присвоєне звання Герой України, а ще він був кавалером ордена Свободи та князя Ярослава Мудрого V ступеня.