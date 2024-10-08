Польські фермери знову будуть блокувати кордон з Україною

Аграрії Польщі збираються відновити блокаду руху українських вантажів через кордон - до кінця 2024 року.

Державна митна служба України попередила у вівторок, 8 жовтня, що польські фермери знову планують блокувати кордон.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

Напередодні про намір блокувати кордон повідомив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. "Роботи в полі завершені. Можна боротися за своє. І це добре! Фермери знову в грі", - написав він у соціальній мережі X.

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Блокада польсько-українського кордону

Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.

Згодом до цієї практики приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.

Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня цього року.

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