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ЕкономікаУкраїна

Польща просить Україну відкликати скаргу, подану до СОТ

Олександр Куницький
27 вересня 2023 р.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський і міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус обговорили план дій щодо експорту аграрної продукції.

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Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
Вагони з українським зерном на україно-польському кордоніФото: Damien Simonart/AFP

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у середу, 27 вересня, провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом. Під час неї сторони обговорили план дій щодо експорту аграрної продукції в Польщу, пресслужба українського аграрного відомства.

"Сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Водночас польський міністр наголосив зауважив, що польський уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. "В польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій", - зазначили в МінАПК.

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Польща просить відкликати скаргу до СОТ

Водночас Телус наголосив, що Польща хотіла б, щоб Україна відкликала  скаргу до Світової організації торгівлі через обмеження щодо експорту її агропродукції в сусідні європейські країни. "Український міністр сказав, що буде говорити з міністром економіки в Україні, щоб розглянути питання про відкликання цієї скарги", - цитує Телуса агенція Reuters.

Також, за його словами, переговори з Україною про імпорт зерна йдуть за планом. "Я радий, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього і ми заспокоюємо певні емоції, які нам не служать, як потрібно, і це, мабуть, хороший напрямок", - наголосив польський міністр.

Телус також повідомив, що Польща перебуває на завершальній стадії переговорів з Литвою щодо організації транзиту українського зерна до тамтешніх портів.

Сольський і Телус мають через тиждень обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування, зазначили у мінагрополітики України.

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"Зерновий" конфлікт України та Польщі

Українське збіжжя стало причиною загострення торговельної суперечки між Києвом та сусідніми країнами. 15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт низки українських агротоварів до п'яти країн. З цим рішенням погодилися Румунія та Болгарія. А от Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити заборону в односторонньому порядку. У відповідь Київ вирішив подати позови на ці країни до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

Крім того, пролунали заяви про перспективу накласти ембарго на імпорт польської цибулі, помідорів, капусти та яблук. Торговельна суперечка почала переходити у політичну площину. Однак згодом 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

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