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Польща придбає майже сотню ударних гелікоптерів Apache

Валерій Сааков | Аліна Коломієць
26 вересня 2023 р.

Укладена угода з американською корпорацією Lockheed Martin передбачає продаж Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache. У Варшаві кажуть, що матимуть найбільший флот цих машин за межами США.

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Гелікоптери Apache
Гелікоптери ApacheФото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Міністерство оборони Польщі повідомило ввечері понеділка, 25 вересня, про укладення угоди з американською збройовою корпорацією Lockheed Martin, що передбачає закупівлю 96 ударних гелікоптерів Apache для Варшави.

Згідно з поширеним пресслужбою польського оборонного відомства дописом у соцмережі Х (раніше відомій як Twitter), угода передбачає не лише закупівлю гвинтокрилів Apache, а також створення центру сервісного обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих гвинтокрилів за межами США", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, слова якого наводить пресслужба. За словами польського урядовця, перші американські гелікоптери очікуються в Польщі вже у наступному році. 

Дуда виступив за передання Україні старих зразків озброєння

Раніше президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню "Super Express" заявив, що Варшава могла б передати Україні ті наявні зразки озброєнь, які замінятимуть новітніми системами. 

"Коли старе обладнання замінюється на сучасне, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям. Не варто робити поспішних висновків. Потрібно взяти свої емоції під контроль, адже пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться", - сказав він, коментуючи нещодавні слова прем'єра Матеуша Моравецького, що Польща більше не передає зброю Україні. Раніше Дуда пояснював, що Моравецького неправильно зрозуміли

У липні поточного року американське видання Wall Street Journal повідомило з посиланням на свої джерела, що Польща таємно передала Україні близько десятка наявних у неї гелікоптерів Мі-24 радянської розробки.

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