Польща порушила справу щодо судді, який "утік" до Білорусі

Суддя з Варшави Томаш Шмідт на пресконференції в Мінську оголосив, що хоче отримати політичний притулок у Білорусі. У Польщі він мав доступ до таємної інформації - прокуратура у Варшаві порушила справу.

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт у понеділок, 6 травня, провів пресконференцію у Мінську під час якої оголосив, що просить політичного притулку у Білорусі, і зачитав заяву про відставку з посади судді, повідомляє Onet.pl.

Своє рішення він пояснив "протестом" проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії. Шмідт також заявив, що перебуває у Білорусі близько тижня і "хотів би відпочити" там.

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Суддя мав доступ до таємної інформації

Новина про втечу судді збурила польські державні і правоохоронні органи. "Ця інформація є жахливою. Бо якщо хтось обирає Білорусь, то виникає питання, а на чию користь він діяв усі ці роки у Польщі", - наголосив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує "Польське радіо"

Агентство внутрішньої безпеки Польщі вже розпочало перевірку обсягу секретної інформації, до якої мав доступ Шмідт, повідомив речник міністра-координатора з питань спецслужб Яцек Добжинський. Серед справ, які мав розглядати суддя, були й такі, що мали гриф "таємно", зауважує PAP.

Національна прокуратура Польщі повідомила про відкриття провадження за статтею Кримінального кодексу "робота на іноземну розвідку",

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав Шмідта "зрадником". "Питання лише в тому, відколи", - написав він у соцмережі X.

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