У Польщі засудили 14 російських шпигунів

14 громадян Росії, Білорусі та України шпигували і готували диверсії у Польщі на замовлення Москви. Всі вони визнали провину. Ще двоє членів шпигунської групи провину не визнали - їх судитимуть пізніше.

Польський суд у вівторок, 19 грудня, визнав винними 14 членів шпигунської групи - громадян Росії, Білорусі та України- які працювали на Москву та готували диверсії, у тому числі, спрямовані проти України, пише AFP.

Їх звинувачували зокрема, у підготовці сходження з колій потягів, що перевозили допомогу в Україну, спостереженні за військовими об'єктами та критичною інфраструктурою в країні-члені Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Зокрема, вони спостерігали за контрольно-пропускними пунктами на кордоні з Україною та основними залізничними шляхами, якими перевозили зброю та гуманітарну допомогу. До завдань шпигунів також входило розповсюдження агітаційних матеріалів, що розпалювали ненависть до українського народу.

Читайте також: Співробітникові німецької розвідки загрожує довічне ув'язнення за шпигунство на користь Росії

Серед шпигунів хокеїст, фармацевт і українські юристи

Серед засуджених російський хокеїст польського клубу "Zaglebie Sosnowiec", якого, за даними ЗМІ, звати Максим Сергєєв. Також у шпигунську групу входили двоє українських юристів, політолог, учитель французької мови, технік-фармацевт і інженер-програміст, зазначає Rzeczpospolita.

За даними слідства, учасники групи отримували завдання через месенджер Telegram, а оплату - у криптовалюті. Польські ЗМІ повідомляли, що їм платили від 300 до 10 тисяч доларів.

Засуджені визнали провину та пропустили судове засідання, тому вирок їм виносили заочно. Ще двох підозрюваних у шпигунстві судитимуть окремо, оскільки вони відмовилися визнавати провину.

Читайте також: Хто і як шпигував за Німеччиною упродовж останніх років