Польща може заборонити імпорт аграрної продукції з РФ - Туск

Польща не виключає запровадження заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Раніше таке ембарго запровадила Латвія.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не виключає запровадження заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії. Як передає Reuters, про це він сказав у четвер, 29 лютого, на тлі візиту до Варшави прем'єрки Латвії Евіки Сіліні.

"Латвія вирішила (з 22 лютого - Ред.) запровадити ембарго на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії, - сказав він. - Ми проаналізуємо ситуацію Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою".

Останніми тижнями Польщу, як і деякі інші європейські країни, охопили протести фермерів, які виступають проти низки норм, передбачених "Зеленою угодою" Європейського Союзу, а також того, що вони вважають нечесною конкуренцією з боку України. Проте, як заявив Туск, сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі також спричиняє спотворення ринку.

Також польський прем'єр додав, що ЄС необхідно "серйозно зосередитися на кращому регулюванні, коли йдеться про імпорт зернових та харчових продуктів зі сходу".

Туск обговорить з польськими фермерами заборону торгівлі з Україною

Пізніше цього дня Туск має зустрітися з лідерами польських фермерів-страйкарів. Під час цього заходу, як він заявляв раніше, може розглядатися питання "тимчасової" повної заборони торгівлі товарами з Україною.

Напередодні Туск заявив, що "тимчасової" повної заборони торгівлі товарами з Україною, якщо Європейський Союз не вживатиме заходів для захисту ринків блоку.

Окрім того, польські фермери і далі блокують низку КПП на польсько-українському кордоні. Під час акцій неодноразово доходило до того, що страйкарі висипали українське збіжжя з вантажівок і вантажних потягів.

З березня до протестів польських фермерів можуть доєднатися перевізники з вимогою запровадження комерційних дозволів для українських компаній.

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