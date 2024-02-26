Латвія домагається заборони імпорту агропродукції РФ у ЄС

Латвія, яка 22 лютого затвердила заборону імпорту російського продовольства, наполягає на ухваленні обмежень на рівні всього ЄС та заміні агропродукції з Росії на українську.

Латвія вимагає від Брюсселя розширити дію антиросійських санкцій на агропродукцію країни-агресорки. Про це у понеділок, 26 лютого, заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства у Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає Латвійську Республіку від російського імпорту. Це не стосується транзиту до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", - наголосив Краузе.

На його думку, імпортована з Росії агропродукція має бути замінена українською. "Таким чином ми підтримаємо Україну, а не допомагатиме Росії підгодовувати її машину війни", - зауважив Краузе.

Він також наголосив на потребі уточнення Спільної сільськогосподарської політики ЄС, оскільки з часів її останнього перегляду у 2021 році багато змінилося під впливом війни. Латвійський міністр також згадав про "труднощі" на польсько-українському кордоні та наголосив на повній підтримці України.

"З точки зору Європейського Союзу, те, що відбувається на кордоні, не є зрозумілим. Ми маємо переконатися, що в нас є вільний рух товарів між країнами ЄС, і що ми не маємо заблокованих кордонів. Ми маємо швидко адаптуватися. І не говорити "ми подумаємо про це, і щось зробимо за пару років", - зазначив Краузе.

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Нагадаємо, що чинні санкції ЄС проти Росії, запроваджені у зв'язку з повномасштабною війною проти України, не поширюються на сільськогосподарську та продовольчу продукцію, оскільки, як наголошували в Єврокомісії, вона є основою забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Обмежувальні заходи стосуються переважно компаній, банків, фізосіб, причетних до війни, та частково сектора російської енергетики.

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