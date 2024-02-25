ДПСУ: У чергах на кордоні з Польщею близько 2400 вантажівок

Блокування руху вантажівок відбувається біля шести пунктів пропуску на кордоні Польщі та України. У чергах - близько 2400 транспортних засобів, повідомив речник українських прикордонників.

Польські фермери далі блокують рух вантажних транспортних засобів у напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.

За його словами, загалом у чергах на кордоні стоять майже 2400 вантажівок, найбільше - на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

У зв'язку з цим найнижчими є показники перетину кордону вантажівками, зазначив Демченко. Так, за його даними, за минулу добу в пункті пропуску "Шегині" кордон перетнули близько 90 вантажівок в обох напрямках, у ПП "Ягодин" кордон у напрямку України перетнули 50 вантажних транспортних засобів. Проте, польські фермери продовжують повністю блокувати рух вантажівок, що прямують з України до Польщі, наголосив речник ДПСУ та додав, що блокування руху легкових автомобілів й автобусів немає.

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Нагадаємо, що польські фермери перекрили пункти пропуску на кордоні з Україною та не пускають вантажі, протестуючи проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти ЄС".

Учасники протестів уже кілька разів висипали українську агропродукцію з вантажівок і залізничних вагонів, при тому що вона прямує через Польщу транзитом та не реалізується на її території.

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