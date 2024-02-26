Агроміністри ЄС обговорять протести фермерів

Міністри сільського господарства ЄС проведуть у Брюсселі зустріч, на якій обговорять ситуацію в сільськогосподарській галузі та протести фермерів, які тривають вже кілька тижнів.

Міністри сільського господарства ЄС у понеділок, 26 лютого, проведуть у Брюсселі зустріч, на якій обговорять ситуацію в сільськогосподарській галузі Європейського Союзу та протести фермерів, які тривають вже кілька тижнів.

На зустрічі в Брюсселі також обговорюватимуться пропозиції Єврокомісії щодо подальшого полегшення навантаження на фермерів та скорочення їхніх адміністративних витрат. У пресрелізі до зустрічі зазначається, що планується "обмін ідеями щодо швидкого та структурного реагування на поточну кризу в аграрному секторі".

Фермери в багатьох країнах ЄС, включаючи Німеччину, протестують проти екологічних норм, скорочення субсидій та бюрократії. Ними на 26 лютого також заплановані демонстрації у Європейському кварталі Брюсселя.

Блокування кордону з Україною польськими фермерами

Як повідомлялось, напередодні польські фермери заблокували тракторами автомагістраль до Німеччини біля кордону у Франкфурті-на-Одері. Польські фермери перекрили також пункти пропуску на кордоні з Україною та не пускають вантажі, протестуючи проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти ЄС".

Учасники протестів уже кілька разів висипали українську агропродукцію з вантажівок і залізничних вагонів при тому, що вона прямує через Польщу транзитом та не реалізується на її території. Станом на 25 лютого у черзі стояли близько 2400 вантажівок, рух яких блокували у напрямках українських пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Читайте також: Польща між протестами фермерів та солідарністю з Україною