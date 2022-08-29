Політична криза в Іраку: протестуючі увірвалися до палацу

В Багдаді прихильники шиїтського релігійного лідера Іраку Муктади аль-Садра увірвалися до Республіканського палацу після оголошення останнього про кінець політичної діяльності. В місті запровадили комендантську годину.

Прихильники впливового шиїтського релігійного лідера Іраку Муктади аль-Садра у понеділок, 29 серпня увірвалися до Республіканського палацу у Багдаді, місця, де зазвичай зустрічаються лідери Іраку та іноземних держав. Масові протести стали реакцією прихильників на заяву аль-Садра про те, що він залишає політику, повідомляє Reuters.

Сотні людей за допомогою мотузок знесли цементні бар’єри біля палацу, зламали ворота і вдерлися до розкішних салонів і мармурових залів палацу. У відповідь збройні сили Іраку оголосили комендантську годину по всьому місту, сподіваючись заспокоїти напругу і запобігти ймовірним зіткненням. Вони закликали прихильників аль-Садра негайно покинути урядову зону та стримувати себе, "щоб запобігти зіткненням або пролиттю іракської крові", повідомляє агенція AP.

В Іраку оголошено загальнонаціональну комендантську годину з 19.00 за місцевим часом Фото: Hadi Mizban/AP/dpa/picture alliance

Довга політична криза

На парламентських виборах в жовтні 2021 року партія ас-Садра отримала найбільшу кількість місць - втім недостатньо, щоб самостійно сформувати уряд. Політик відмовився вести переговори щодо формування консенсусного уряду з іншими шиїтськими лідерами, яких підтримує Іран. Ас-Садр наполягав на дострокових виборах і розпуску парламенту, пише АР. Майже рік Ірак залишається без президента та прем'єр-міністра, оскільки ситуація зайшла у глухий кут.

У червні ас-Садр відкликав усіх своїх законодавців з парламенту. Внаслідок цього десятки місць дісталися альянсу партій шиїтів. У липні його прихильники увірвалися до парламенту, щоб перешкодити конкурентам ас-Садра сформувати уряд, і вже понад чотири тижні влаштовують сидячі протести в "зеленій зоні", де розташовані урядові будівлі і іноземні представництва, повідомляє Reuters.

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Захопивши будинок уряду, протестувальники полізли в басейн Фото: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images

Політичні маневри ас-Садра

Релігійний лідер вже не вперше заявляє про припинення політичної діяльності. Він і раніше оголошував про такий крок, закликав до дострокових виборів і розпуску парламенту. Багато хто вважає його заяву черговим блефом, спрямованим на те, щоб отримати більше важелів впливу на своїх суперників на тлі загострення ситуації в країні, повідомляє АР.

"Цим я оголошую про свій остаточний відхід", — сказано у останній заяві ас-Садра, опублікованій у Twitter, в якій також критикуються інші шиїтські політичні лідери за те, що вони не прислухалися до його закликів до реформ, пише Reuters.

Він наказав закрити офіси своєї партії, але залишити відкритими релігійні та культурні заклади. Раніше священнослужитель заявляв про розпуск лояльних збройних формувань, хоча це не завадило йому зберегти широкий вплив на державні установи та контролювати воєнізоване угруповання з тисячами членів. Ас-Садр часто повертався до політичної діяльності після подібних заяв, хоча нинішня політична криза в Іраку видається важчою, ніж попередні, додає АР.

Останнє рішення ас-Садра може бути реакцією на відставку духовного лідера шиїтів аятоли Кадхіма аль-Хаері. Напередодні аль-Хаері оголосив, що покине посаду і закликав своїх послідовників зберігати вірність іранському аятолі Алі Хаменеї, а не духовному центру шиїтів у священному місті Іраку Наджаф. Цей крок став ударом для аль-Садра. У своїй заяві він сказав, що аль-Хаері пішов у відставку "не за своїм власним бажанням", наголошує АР.

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