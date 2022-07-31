В Іраку тривають протести, будівлю парламенту захоплено

В Іраку тисячі прихильників лідера шиїтської напіввійськової організації "Армія Махді", священнослужителя та політика Муктади ас-Садра продовжують утримати будівлю парламенту, яку вони захопили у суботу, 30 липня. Вони вимагають створення уряду, вільного від іноземного впливу та корупції.

У суботу демонстранти взяли штурмом урядову зону та захопили будівлю парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ. За даними влади, щонайменше 125 людей отримали поранення, включаючи протестувальників та поліцейських. Повернути контроль над будівлею парламенту поліція не змогла, у неділю там продовжується "сидячий протест", як повідомляє агенство AP. Інші прихильники Муктади ас-Садра розбили навколо парламенту табір.

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Мітингувальники в будівлі парламенту

Муктада ас-Садр продовжує боротися за владу

Партія ас-Садра перемогла на іракських виборах у жовтні 2021 року. Однак він відкликав своїх депутатів із парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд. Він хотів створити альянс проти шиїтських партій, більшість з яких отримують військову та фінансову підтримку з боку Ірану та мають свої воєнізовані угруповання. Внаслідок цього десятки місць дісталися альянсу партій шиїтів. Майже рік Ірак залишається без президента та прем'єр-міністра, оскільки ситуація зайшла у глухий кут.

У боротьбі за владу рух ас-Садра хоче завадити своїм політичним опонентам із оточення колишнього глави уряду Нурі аль-Малікі сформувати уряд. Суперники 47-річного релігійного лідера представили свого кандидата на посаду прем'єр-міністра майже через десять місяців після парламентських виборів. Однак, з погляду ас-Садра, висунутий Мухаммед Шія ас-Судані занадто близький до експрем'єра аль-Маліки, який ворогує з ас-Садром. До того ж, аль-Малікі та його альянс відкрито симпатизують сусідньому Ірану.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра закликав політичні табори до діалогу, а поліцію та підрозділи армії - захищати урядові установи, але при цьому уникати застосування сили проти демонстрантів.

Ас-Садр, якого його противники також звинувачують у корупції, має велику владу. Його прихильники займають впливові посади в міністерствах та державних установах Іраку. Країна має величезні запаси нафти, але страждає від частих відключень електроенергії, низького рівня освіти та охорони здоров'я та високого рівня безробіття, особливо серед молоді.

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