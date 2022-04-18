 Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

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Новини

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Військова авіація Туреччини завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку, повідомляє міноборони країни.

Винищувач ВПС Туреччини (фото з архіву)

Винищувач ВПС Туреччини (фото з архіву)

Туреччина розпочала нову військову операцію проти членів Робітничої партії Курдистану в Іраку. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

Військова авіація країни завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку. Також була залучена артилерія у сухопутній операції.

"Наша операція успішно продовжується за планом. Першочергові цілі були захоплені", - цитує агенція міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

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Військова операція "Кіготь"

Турецька операція "Кіготь" включає в себе дії у повітрі та на землі. Головна ціль - військова інфраструктура курдів, від таборів з військовими до складів з боєприпасами, зазначає міноборони Туреччини.

За інформацією оборонного відомства країни, Робітнича партія Курдистану планувала повномасштабну атаку, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про проведення операції, щоб "попередити терористичні атаки" та забезпечити безпеку на кордоні.

Протистояння між владою Туреччини та Робітничою партією Курдистану триває з 1984 року. Відтоді турецькі військові завдають регулярних авіаударів по прикордонню з Іраком на сході країни, де сконцентрована переважна більшість курдів. Курди - другий за чисельністю народ Туреччини, який прагне автономії у складі країни. 

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


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