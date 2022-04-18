Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Туреччина розпочала нову військову операцію проти членів Робітничої партії Курдистану в Іраку. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

Військова авіація країни завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку. Також була залучена артилерія у сухопутній операції.

"Наша операція успішно продовжується за планом. Першочергові цілі були захоплені", - цитує агенція міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

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Військова операція "Кіготь"

Турецька операція "Кіготь" включає в себе дії у повітрі та на землі. Головна ціль - військова інфраструктура курдів, від таборів з військовими до складів з боєприпасами, зазначає міноборони Туреччини.

За інформацією оборонного відомства країни, Робітнича партія Курдистану планувала повномасштабну атаку, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про проведення операції, щоб "попередити терористичні атаки" та забезпечити безпеку на кордоні.

Протистояння між владою Туреччини та Робітничою партією Курдистану триває з 1984 року. Відтоді турецькі військові завдають регулярних авіаударів по прикордонню з Іраком на сході країни, де сконцентрована переважна більшість курдів. Курди - другий за чисельністю народ Туреччини, який прагне автономії у складі країни.