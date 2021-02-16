 Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти

Вперше за останні 17 місяців турецькі ВПС відновили авіаудари по курдських районах на півночі Сирії, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Винищувач ВПС Туреччини

Винищувач ВПС Туреччини (фото з архіву)

Туреччина ввечері в суботу, 20 березня, відновила повітряні нальоти на контрольовані курдськими загонами регіони на півночі Сирії. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Згідно з повідомленням, турецький військовий літак завдав удару по позиціях "Демократичних сил Сирії" (SDF) у селі Саїда поблизу прикордонного міста Айн-Ісса. Це стало першим бомбардуванням курдських загонів на території Сирії з боку турецьких ВПС, починаючи з жовтня 2019 року.

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Туреччина не змогла відвоювати Айн-Іссу

Майже півтора року тому Анкара разом із союзними сирійськими загонами розпочала наступ на SDF на півночі Сирії, під час якого об'єднаним силам вдалося відвоювати 120-кілометрову смугу на кордоні з Туреччиною. Однак околиці Айн-Ісси та саме місто залишилися тоді в руках курдів.

Ознак зараз, за даними активістів, довкола міста, що має стратегічне значення у регіоні, знову точаться бої між турецькими військами та загонами SDF.

Анкара проти автономії курдів у Сирії

"Демократичні сили Сирії" пов'язані з курдськими загонами самооборони (YPG), які в Туреччині вважають терористичною організацією. В Анкарі сприймають курдську автономію в північних регіонах Сирії як загрозу для власної державності, оскільки побоюються того, що це спровокує боротьбу курдів за незалежність і на території самої Туреччини.

З початку війни у Сирії в 2011 році у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини нарахували більше 388 тисяч загиблих у цій країні. Водночас 5,6 мільйона сирійців, за даними ООН, втекли з країни.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


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