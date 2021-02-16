Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти

Туреччина ввечері в суботу, 20 березня, відновила повітряні нальоти на контрольовані курдськими загонами регіони на півночі Сирії. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Згідно з повідомленням, турецький військовий літак завдав удару по позиціях "Демократичних сил Сирії" (SDF) у селі Саїда поблизу прикордонного міста Айн-Ісса. Це стало першим бомбардуванням курдських загонів на території Сирії з боку турецьких ВПС, починаючи з жовтня 2019 року.

Читайте також: Народ без держави - хто такі курди?

Туреччина не змогла відвоювати Айн-Іссу

Майже півтора року тому Анкара разом із союзними сирійськими загонами розпочала наступ на SDF на півночі Сирії, під час якого об'єднаним силам вдалося відвоювати 120-кілометрову смугу на кордоні з Туреччиною. Однак околиці Айн-Ісси та саме місто залишилися тоді в руках курдів.

Ознак зараз, за даними активістів, довкола міста, що має стратегічне значення у регіоні, знову точаться бої між турецькими військами та загонами SDF.

Анкара проти автономії курдів у Сирії

"Демократичні сили Сирії" пов'язані з курдськими загонами самооборони (YPG), які в Туреччині вважають терористичною організацією. В Анкарі сприймають курдську автономію в північних регіонах Сирії як загрозу для власної державності, оскільки побоюються того, що це спровокує боротьбу курдів за незалежність і на території самої Туреччини.

З початку війни у Сирії в 2011 році у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини нарахували більше 388 тисяч загиблих у цій країні. Водночас 5,6 мільйона сирійців, за даними ООН, втекли з країни.