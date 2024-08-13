Поліція відпустила затриманого у Ростоку українця

Після вбивства українського біженця у Ростоку поліція спершу затримала іншого українця, але згодом відпустила його, так і не отримавши ордер на арешт.

26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі у Ростоку менше доби. Зранку у вівторок, 13 серпня, пресслужба прокуратури міста повідомила, відповідаючи на запитання DW, щонапередодні увечері був затриманий громадянин України, якого підозрюють у причетності до імовірного вбивства іншого українця. 46-річного мешканця одного з притулків для біженців у Ростоку було знайдено мертвим у понеділок вдень.

Прокуратура передумала щодо арешту

Протягом вівторка, як повідомляли у прокуратурі, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Утім, за лічені години, по обіді того ж дня, був оприлюднений спільний пресреліз президії поліції і прокуратури Ростока з інформацією, що українця звільнено з-під варти. "Слідство проти 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають, однак прокуратура Ростока на даний момент не бачить обґрунтованої підозри. З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з-під варти", - йдеться у пресрелізі.

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Інші деталі справи правоохоронці не повідомляють. Прокуратура Ростока на момент підготовки публікації не була досяжна для коментарів.

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка, зазначає медіакомпанія NDR.