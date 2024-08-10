Опитування у ФРН: українці мають їхати додому за паспортами

Німецька місцева влада вважає, що українські чоловіки мобілізаційного віку без чинного закордонного паспорта мають їхати додому, щоб отримати документ і пройти військову службу, свідчать результати опитування.

Українським чоловікам мобілізаційного віку, які не мають чинного закордонного паспорта країни, "доцільно" їхати в Україну, щоб отримати там новий документ і пройти військову службу, вважають "відповідальні міністерства федеральних земель Німеччини", згідно з опитуванням, проведеним німецьким агентством epd, результати якого оприлюднені в суботу, 10 серпня.

За даними опитування, "більшість" німецьких земель посилаються на федеральний закон, згідно з яким іноземцю, який не має дійсного паспорта, може бути виданий документ, що його замінює (так званий "сірий паспорт") тільки в тому випадку, якщо він не може з поважної причини отримати внутрішні проїзні документи.

Конкретних імен німецьких чиновників, які брали участь в цьому опитуванні агенція не наводить.

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Першим про відмову українцям у "сірих паспортах" заявив Гессен

Минулого місяця стало відомо, що в німецькій землі Гессен не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку, які проживають там, проїзний документ, що замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Це випливає з відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессена, наданої 31 липня на запит фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

У Гессені зараз проживає близько 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Як пояснили в міністерстві у відповідь на запит, "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії та таким чином заохочувати їх до повернення на батьківщину - відповідає інтересам України".

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Голова ХСС хоче повернути військовозобов'язаних в Україну

Своєю чергою прем'єр-міністр міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) заявив у липні, що якщо його партія в блоці з Християнсько-демократичним союзом (ХДС), що зараз перебуває в опозиції, прийде до влади в Німеччині, новий уряд країни відправить військовозобов'язаних українців назад на батьківщину.

Уточнювати, як саме це станеться, він не став. Крім того, Зедер виступає за припинення автоматичних виплат біженцям з України так званої громадянської допомоги (Bürgergeld), розмір якої вищий, ніж сума виплат прохачам політичного притулку.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, станом на кінець червня в країні перебували 268 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку - від 18 до 60 років.

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