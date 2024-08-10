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Опитування у ФРН: українці мають їхати додому за паспортами

Роман Сулима
10 серпня 2024 р.

Німецька місцева влада вважає, що українські чоловіки мобілізаційного віку без чинного закордонного паспорта мають їхати додому, щоб отримати документ і пройти військову службу, свідчать результати опитування.

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паспорт України
Український паспортФото: Fotolia/Alexandr Blinov

Українським чоловікам мобілізаційного віку, які не мають чинного закордонного паспорта країни, "доцільно" їхати в Україну, щоб отримати там новий документ і пройти військову службу, вважають "відповідальні міністерства федеральних земель Німеччини", згідно з опитуванням, проведеним німецьким агентством epd, результати якого оприлюднені в суботу, 10 серпня.

За даними опитування, "більшість" німецьких земель посилаються на федеральний закон, згідно з яким іноземцю, який не має дійсного паспорта, може бути виданий документ, що його замінює (так званий "сірий паспорт") тільки в тому випадку, якщо він не може з поважної причини отримати внутрішні проїзні документи.

Конкретних імен німецьких чиновників, які брали участь в цьому опитуванні агенція не наводить.

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Першим про відмову українцям у "сірих паспортах" заявив Гессен

Минулого місяця стало відомо, що в німецькій землі Гессен не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку, які проживають там, проїзний документ, що замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Це випливає з відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессена, наданої 31 липня на запит фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

У Гессені зараз проживає близько 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Як пояснили в міністерстві у відповідь на запит, "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії та таким чином заохочувати їх до повернення на батьківщину - відповідає інтересам України".

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Голова ХСС хоче повернути військовозобов'язаних в Україну

Своєю чергою прем'єр-міністр міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) заявив у липні, що якщо його партія в блоці з Християнсько-демократичним союзом (ХДС), що зараз перебуває в опозиції, прийде до влади в Німеччині, новий уряд країни відправить військовозобов'язаних українців назад на батьківщину.

Уточнювати, як саме це станеться, він не став. Крім того, Зедер виступає за припинення автоматичних виплат біженцям з України так званої громадянської допомоги (Bürgergeld), розмір якої вищий, ніж сума виплат прохачам політичного притулку. 

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, станом на кінець червня в країні перебували 268 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку - від 18 до 60 років.

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