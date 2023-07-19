Подоляк: Контрнаступ буде важким і тривалим

Контрнаступ Сил оборони України, розпочатий минулого місяця, буде важким і займе досить багато часу. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю агенції AFP у середу, 19 липня.

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу", - сказав він. При цьому Подоляк визнав, що прогрес йде "повільніше, ніж ми хочемо".

Наступальна операція України, за словами радника Офісу президента, ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, зокрема з поставками зброї. Аби прикорити витіснення російських військ з укріплених позицій на Півдні та Сході країни, Україна потребує додатково 200 танків і десятки винищувачів F-16, наголосив Подоляк. "Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка - дві-три сотні танків, перш за все, - сказав він. - Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті".

Водночас, за його словами, кількість наступальних операцій української армії "поступово зростає", і поки не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.

Подоляк: Компромісу з РФ не існує

Також Подоляк відкинув будь-який компроміс із Росією щодо припинення війни, зазначивши, що це знищить державність України. "Для нас компромісу не існує, тому що Росія нас ненавидить, вона прийшла, щоб зруйнувати концепцію української держави", - сказав він.

Тому компроміс, наголосив Подоляк, так чи інакше призвів би до повільної втрати України та її державності", і "повернення Радянського Союзу".

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Переговори щодо патрулювання в Чорному морі

Тим часом Україна веде перемовини з чорноморськими країнами щодо спільного військового патрулювання акваторії моря, щоб продовжити експорт зерна. "Переговори тривають на всіх рівнях. Сюди слід додати мандат ООН щодо створення військового патруля, до складу якого входили б країни, які контактують з регіоном, наприклад Туреччина, Болгарія чи будь-які інші", - сказав Подоляк.

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Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили про вихід з Чорноморської зернової ініціативи, більш відмої як "зернова угода". Після цього Росія вже два дні поспіль атакує з повітря Південь України. В ніч на 19 липня РФ завдала ударів по терміналах та портовій інфраструктурі в портах "Одеса" та "Чорноморськ" на Одещині. Пошкоджень зазнали, зокрема, резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group. У порту "Чорноморськ" було знищено 60 тисяч тонн зерна.