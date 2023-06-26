Резніков про війну: Цей рік змінить правила гри

Нині ЗСУ проводять "підготовчу операцію", коли ж почнеться контрнаступ, він зробить Україну "на крок ближчою до перемоги", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що поточний рік "змінить правила гри" у війні. Про це він сказав у інтерв'ю американському телеканалу Fox News , оприлюдненому в неділю, 25 червня.

"Я відчуваю, що ми виграємо цю війну, тому що ми боремося за нашу країну. Цей рік змінить правила гри", - сказав Резніков.

Міністр також вказав, що контрнаступ України ще не почався, назвавши нинішні маневри на полі бою "свого роду підготовчою операцією". Коли ж наступ почнеться, то він буде успішним і зробить Україну "на крок ближчою до перемоги", переконаний Резніков.

Водночас він визнав, що росіяни збудували "дуже сильні оборонні рубежі", а попередні очікування щодо наступу України були "завищеними". За словами Резнікова, Україна дуже уважно ставиться до безпеки своїх воїнів. "Ми намагаємося зберегти їхні життя", - сказав він, назвавши російський підхід до використання своїх військ "м'ясорубкою".

ЗСУ про контрнаступ: "Побачите, що буде далі" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Резніков: Україна стане членом НАТО

Також Резніков висловив упевненість в майбутньому членстві України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). "Я переконаний, що ми станемо повноправним членом, але на це буде потрібен час", - зазначив він.

За словами міністра, країни Альянсу мають бути зацікавлені в тому, щоби прийняти в НАТО Україну, яка знає, як "завдавати поразки та стримувати російські збройні сили".

Нагадаємо, 17 червня президент США Джо айден заявив, що США не створюватимуть особливих умов для вступу України до НАТО. Саміт за участю представників 31 країни-члена Альянсу запланований на 11-12 липня у литовському Вільнюсі. На ньому, як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, обговорюватимуть як наблизити Україну до Альянсу.