По всій Німеччині проходять великодні марші за мир

Люди в Кельні, Дуйсбурзі, Берліні та інших містах ФРН виходять на вулиці, щоб закликати до активніших переговорів у війні Росії проти України та у війні в Секторі Гази.

Традиційні великодні марші у Страсну суботу, 30 березня, проходять по всій Німеччині. Основні вимоги тих, хто виходить на вулиці, - якомога швидший початок переговорів у війні Росії проти України та у війні Ізраїлю проти ХАМАСу у Секторі Гази, ядерне роззброєння та скорочення видатків на оборону. У деяких містах до мітингів приєдналися пропалестинські демонстранти.

За даними поліції, близько 300 людей зібралися на акцію в Кельні, ще 200 - у Дуйсбурзі. У Берліні в марші взяли участь 3500 людей. Демонстрації також заплановані у Бонні, Бремені, Ганновері, Лейпцигу, Штутгарті, Мюнхені та інших великих містах ФРН.

Організатори акцій – за мирне урегулювання конфліктів у всьому світі

Організатори акцій з національного об'єднання антивоєнних організацій і груп Німеччини - Netzwerk Friedenskooperative (NF) - раніше заявили, що вважають неприпустимим зводити дискусії про війну до подальших постачань озброєнь: "На великодніх маршах ми закликаємо уряд ФРН виступити за переговори та дипломатію і зробити свій внесок у те, щоб зброя замовкла. В Україні, в Ізраїлі, Палестині та в усьому світі", - наводить слова представника NF Крістіана Ґолла (Kristian Golla) агентство epd.

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Німецькі чиновники виступають за продовження допомоги Україні

Водночас німецькі високопосадовці говорять про необхідність подальшої підтримки України та збільшення вкладень у безпеку Німеччини. "Ми всі прагнемо миру, - заявив у своєму великодньому зверненні федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). - Саме тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир стільки, скільки потрібно. Ми також робимо це заради власної безпеки".

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), своєю чергою, зазначив, що з повагою ставиться до тих, хто виступає проти відправки зброї в Україну, але закликав не "плутати жертву зі злочинцем". "Ми прагнемо миру, так. Але сумна і чесна відповідь така: не схоже, що буде швидкий і хороший кінець, навіть якби нам хотілося думати інакше", - сказав він.

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