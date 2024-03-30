Шольц на Великдень закликав до подальшої підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у великодньому зверненні нагадав про неприпустимість зміни кордонів держав за допомогою сили та вказав на необхідність інвестувати у безпеку ФРН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у ніч проти суботи, 30 березня, опублікував у своєму подкасті Kanzler Kompakt великоднє звернення, у якому ще раз закликав й надалі підтримувати Україну задля досягнення справедливого миру.

"Мир без свободи означає пригноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - стільки, скільки потрібно", - заявив канцлер. У зверненні до німців він наголосив, що підтримка України "важлива також для нас, для нашої безпеки".

Шольц нагадав, що мир у Європі протягом багатьох десятиліть підтримувався завдяки дотриманню принципу: кордони держав не можна змінювати за допомогою сили. Президент Росії Володимир Путін порушив цей принцип, зазначив канцлер: "Однак у наших силах його відновити - підтримуючи Україну рішуче та обачно".

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Шольц: Потрібні інвестиції у безпеку ФРН

Німецький канцлер у великодній промові також наголосив на необхідності інвестувати в безпеку Німеччини та зберігати єдність країни, не дозволяючи роз'єднувати її мешканців. "Тим більше, що нас об'єднує одне переконання: закон має взяти гору над насильством", - наголосив Шольц. Це необхідна умова миру, особливо у такі дні, як зараз, зазначив він.

Очільник уряду ФРН закінчив своє відеозвернення побажанням щасливих свят "навіть у цей скрутний час".