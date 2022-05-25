Північна Корея запустила кілька балістичних ракет

Запуск балістичних ракет, реалізований Північною Кореєю зі свого східного узбережжя у середу, 25 травня, є "провокацією, миритися з якою не можна". Таку заяву зробив міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Під час виступу перед журналістами Кісі зазначив, що перша балістична ракета, запущена Північною Кореєю, досягла висоти 550 кілометрів і пролетіла близько 300 кілометрів. Друга ракета досягла висоти 50 км та пролетіла близько 750 км, додав він.

За словами глави міноборони Японії, не можна виключати, що Північна Корея запустила понад дві ракети. Зі свого боку, Південна Корея повідомила, що, за її даними, з узбережжя КНДР було запущено три ракети.

Читайте також: Північна Корея форсує розробку ракетної програми

Ракетні випробування КНДР

В останні місяці Північна Корея, яка перебуває у міжнародній ізоляції та піддається жорстким санкціям, провела вже цілу низку випробувань ракет. Сполучені Штати попереджають про ймовірність того, що Пхеньян може провести і випробування ядерної зброї - вперше з 2017 року.

Тим часом президент США Джо Байден 22 травня, під час візиту до Японії, заявив, що не переймається новими випробуваннями озброєнь у Північній Кореї. "Ми продумали, як реагуватимемо на все, що вони роблять", - заявив тоді американський лідер.