Після Жадана німецьку премію Арендт дадуть Маші Гессен

Бременську премію Ганни Арендт за політичну думку цього року присудили російсько-американській журналістці й письменниці Маші Гессен. Минулого року нагороду отримав український поет і прозаїк Сергій Жадан.

Німецьку премію Ганни Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за політичну думку цього року присудили російській та американській журналістці й письменниці Маші Гессен. Рішення організатори оголосили 3 серпня, зазначивши, що діяльність Гессен "відкриває нові перспективи, які допомагають зрозуміти світ в умовах стрімких змін".

Журі зазначило, що Гессен протягом років описує політичні течії та конфлікти як в американському, так і російському суспільстві. Авторку назвали "аналітиком занепаду та надії", що торкається в своїх роботах тем боротьби за владу, тоталітарних тенденцій, громадянської непокори і любові до свободи. "За часів авторитарної ерозії в США, готового до війни тоталітаризму в Росії та серйозних конфліктів між великими державами розуміння стає громадянським обов'язком", - зазначили організатори.

Церемонія вручення відбудеться 15 грудня в ратуші Бремена.

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Премію Арендт минулого року отримав Жадан

Премія імені німецько-американської філософині Ганни Арендт була заснована в 1994 році. Її присуджує місто Бремен і близький до партії "Зелених" Фонд Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung). Грошовий еквівалент нагороди становить 10 тисяч євро.

У 2022 році премію Арендт отримав Сергій Жадан - український поет і прозаїк. Журі оцінило його як "чудового оповідача, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури й водночас революціонізує її".

"З його книг читачі дізнаються, як з маси розчавлених особистостей, травмованих війною і труднощами, знову і знову виростає нова солідарна громадянська енергія. Жадан не лише описує український світ, але й допомагає зрозуміти його, в усьому його хаосі, стражданнях, людяності. Він активно сприяє тому, щоб громадяни не втрачали мужності в умовах російської агресії", - зазначалося в рішенні організаторів.

У 2014 році німецьку премію вручили Юрію Андруховичу. Український письменник отримав її разом із колишніми учасницями російського панк-гурту Pussy Riot.

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