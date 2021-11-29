Підготовка до захоплення державної влади: СБУ почала розслідування

Ввечері у понеділок, 29 листопада, речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко повідомив, що слідче управління відомства "здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади". Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

Крім того, що це провадження відкрито за фактом "готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", інших подробиць представник СБУ не навів. Також не повідомляється, чи стосується дане розслідування заяв Володимира Зеленського щодо ймовірного перевороту 1-2 грудня.

Про хід розслідування буде повідомлено згодом, зазначив Дехтяренко.

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Нагадаємо, про те, що в Україні готується спроба державного перевороту, повідомив 26 листопада під час пресмарафону президент України. Володимир Зеленський заявив, що переворот може статись 1-2 грудня з залученням бізнесмена Ріната Ахметова. Останній своєю чергую таку заяву назвав "суцільною брехнею".

29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Україна дуже серйозно ставиться до доступної уряду інформації про потенційний державний переворот і поділиться нею з партнерами.

Ні президент, ні міністр однак не наводили доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про підготовку в Україні державного перевороту.