Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба

Україна дуже серйозно ставиться до доступної уряду інформації про потенційний державний переворот і поділиться нею з партнерами, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 29 листопада.

"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звісно, надамо нашим партнерам оновлену інформацію, щойно отримаємо її", - цитує Кулебу з онлайн-брифінгу агенція "Інтерфакс-Україна".

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Ймовірний дежпереворот може передувати нападу Росії - Кулеба

Як пояснив Кулеба, ймовірний держпереворот може передувати наступальній операції з боку Росії. "Якщо Росія вирішить вдатися до останньої міри військової наступальної операції, їй, безперечно, передуватиме або її супроводжуватимуть систематичні та відверті спроби дестабілізувати Україну зсередини всіма способами, доступними Росії", - зазначив глава українського МЗС на брифінгу.

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Водночас міністр, як і раніше президент Володимир Зеленський, не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про підготовку в Україні держперевороту. "Я не маю права коментувати інформацію, доступну нашим правоохоронним органам нині, але українська армія користується великою повагою та довірою в українському суспільстві, й керівництво армії віддане захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва України. У мене немає жодних даних, які свідчили б про інше", - зазначив він.

Кулеба додав, що говорячи про таку чутливу інформацію, як потенційний переворот, треба бути дуже обережними у формулюваннях, оцінках і дати змогу правоохоронним органам представити те, що вони мають, у належний час.

Нагадаємо, про те, що в Україні готується спроба державного перевороту, повідомив 26 листопада під час пресмарафону президент України. Володимир Зеленський заявив, що переворот може статись 1-2 грудня з залученням бізнесмена Ріната Ахметова. Останній своєю чергую таку заяву назвав "суцільною брехнею".