 Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба

За словами глави МЗС України, правоохоронні органи вивчають інформацію про ймовірну підготовку держперевороту в Україні. Проте очільник МЗС не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про таку підготовку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

За словами Дмитра Кулеби, правоохонні органи серйозно ставляться до інформації про ймовірний держпереворот в Україні

Україна дуже серйозно ставиться до доступної уряду інформації про потенційний державний переворот і поділиться нею з партнерами, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 29 листопада.

"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звісно, надамо нашим партнерам оновлену інформацію, щойно отримаємо її", - цитує Кулебу з онлайн-брифінгу агенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Кулеба закликав Захід не гаяти часу і підготуватися до наступу Росії на Україну

Ймовірний дежпереворот може передувати нападу Росії - Кулеба

Як пояснив Кулеба, ймовірний держпереворот може передувати наступальній операції з боку Росії. "Якщо Росія вирішить вдатися до останньої міри військової наступальної операції, їй, безперечно, передуватиме або її супроводжуватимуть систематичні та відверті спроби дестабілізувати Україну зсередини всіма способами, доступними Росії", - зазначив глава українського МЗС на брифінгу.

Читайте також: Ескалація на кордонах України: НАТО пильнує, РФ відхрещується

Водночас міністр, як і раніше президент Володимир Зеленський, не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про підготовку в Україні держперевороту. "Я не маю права коментувати інформацію, доступну нашим правоохоронним органам нині, але українська армія користується великою повагою та довірою в українському суспільстві, й керівництво армії віддане захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва  України. У мене немає жодних даних, які свідчили б про інше", - зазначив він. 

Кулеба додав, що говорячи про таку чутливу інформацію, як потенційний переворот, треба бути дуже обережними у формулюваннях, оцінках і дати змогу правоохоронним органам представити те, що вони мають, у належний час.    

Нагадаємо, про те, що в Україні готується спроба державного перевороту, повідомив 26 листопада під час пресмарафону президент України. Володимир Зеленський заявив, що переворот може статись 1-2 грудня з залученням бізнесмена Ріната Ахметова. Останній своєю чергую таку заяву назвав "суцільною брехнею"

 

Дивитись відео 06:57

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак: чому зірвалася спецоперація з "вагнерівцями"? (19.11.2021)

Реклама

Докладно

Джо Байден (архівне фото)

Байден vs Кремль? Чого очікувати від "саміту за демократію"

Президент США скликає "саміт за демократію", покликаний дати відсіч авторитаризму. Чим це загрожує Росії?  

Двигун виробництва Мотор Січі на виставці Aviation Expo China у Пекіні, вересень 2017

Китайський інвестор позивається проти України в Гаазі - ЗМІ

Китайський інвестор української компанії "Мотор Січ" звинуватив Київ у несправедливому ставленні та вимагає компенсацію.  