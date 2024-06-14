Перший матч на Євро-2024: Німеччина розгромила Шотландію

Знаменитий стадіон у Мюнхені "Альянс Арена" став у п’ятницю, 14 червня, місцем проведення стартового матчу Чемпіонату Європи з футболу 2024 (Євро-2024). На його полі господарі турніру - збірна Німеччини - протистояла національній збірній Шотландії. Обидві команди входять до групи А. Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном (Франція).

З початку гри Бундестім одразу показала суперникам, хто господар на полі, регулярно створюючи гострі моменти. Приміром, на дев'ятій хвилині півзахисник німецької збірної Максиміліан Міттельштедт (Maximilian Mittelstädt) перекинув м’яч у штрафний майданчик, однак гравець збірної Шотландії Енді Робертсон врятував ситуацію, вибивши м'яч головою. Але вже наступна - десята - хвилина принесла успіх німцям: атакуючий півзахисник Бундестіму й гравець клубу "Байєр 04 Леверкузен" Флоріан Віртц (Florian Wirtz) змусив капітулювати голкіпера шотландців, влучно пробивши в лівий кут воріт.

Після цього м’яч майже цілковито контролювали німці, що не могло не вилитися в результат - на 19-й хвилині атакуючий півзахисник німців Джамал Мусіала (Jamal Musiala) подвоїв рахунок, відправивши м'яч під перекладину воріт шотланців. Це змусило підопічних Стіва Кларка нервувати й не цуратися грубої гри в спробах зупинити тиск німецьких гравців. Уже на 25-й хвилині рефері призначив пенальті в ворота Шотландії через те, що захисник шотландців Раян Крісті збив у штрафному майданчику Мусіалу. Однак після повторного перегляду цього моменту, призначений одинадцятиметровий було скасовано.

Утім, грубої гри не цуралися й німці: на 31-й хвилині півзахисник Бундестіму Роберт Андріх (Robert Andrich) у середині поля в грубому підкаті збив півзахисника шотландців Скотта Мактомінея, за що німецький футболіст отримав "гірчичник" від рефері Клемана Тюрпена - перший на Євро-2024.

11-метровий і червона картка для гравця збірної Шотландії

Ближче до завершення першої половини гри шотландці частіше контролювали м’яч, ніж на початку, однак на 44-й хвилині у штрафному майданчику шотландців справа дійшла до гострого гольового моменту, що наближався до свого логічного завершення. Тоді, щоб врятувати ситуацію, правий захисник збірної Шотландії Раян Портеус пішов ва-банк, влетівши в ноги німецькому півзахиснику Ілкаю Ґюндоґану (İlkay Gündoğan), який на той момент контролював м'яч. У результаті Портеус отримав від рефері покарання: 11-метровий для своєї команди, а також червону картку й видалення з поля для себе - перше на цьому турнірі.

Раян Портеус грубо порушив правила, за що отримав червону картку Фото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Арбітр призначив три хвилини додаткового часу. Саме в доданий час на 46-тій хвилині форвард німців Кай Гаверц (Kai Havertz) без проблем закотив м’яч у сітку воріт шотландців, філігранно обманувши їхнього голкіпера й потроївши рахунок. На перерву команди пішли з 3:0 на табло.

Кай Гаверц без проблем забив м’яч у ворота шотландців Фото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Другий тайм - рахунок доведено до розгромного

Після перерви німці знову заходилися активно тиснути на оборону шотландців, котрі тепер опинилися в меншості, а також ефективно протидіяти спробам суперників переходити в атаку. На 59-й хвилині Бундестім мала ще одну нагоду збільшити відрив від суперника, однак свою команду врятував шотландський півзахисник Каллум Макгрегор, заблокувавши удар Ґюндоґана.

На 62-й хвилині у гру знову втрутився арбітр - захисник німців Йонатан Та (Jonathan Tah) грубо зіграв в центрі поля проти Раяна Крісті й отримав за це жовту картку. Одразу після того тренер німецької збірної Юліан Наґельсманн (Julian Nagelsmann) вирішив замінити кількох гравців: замість автора третього гола в ворота шотландців Кайя Гаверца на поле вийшов Ніклас Фюллькруґ (Niclas Füllkrug), а автора першого гола у матчі й на Євро-2024 Флоріана Вірца замінив Лерой Зане (Leroy Sané).

Згодом дві заміни провів і тренер шотландців Стів Кларк - випустивши на поле Біллі Гілмора замість Каллума Макгрегора й Кенні Макліна замість Джона Макгінна. Однак це не надто зарадило - на 68-й хвилині Мусіал передав м’яч Ґюндоґану у штрафний майданчик, де він згодом опинився у Фюллькруґа, котрий саме перед цим вийшов на поле. Потужним ударом Фюллькруґ розстріляв праву дев'ятку воріт голкіпера Браяна Ганна - 4:0 на користь німців.

Фюллькруґ розстріляв праву дев'ятку воріт голкіпера Ганна Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Попри розгромний рахунок і гру в меншості, шотландці не полишали спроб забити хоча б гол престижу, що їм і вдалося. На 87-й хвилині Робертсон зі стандарту навісив у штрафний майданчик, де м'яч рикошетом від Антоніо Рюдіґера закотився в ворота німецького голкіпера Мануеля Ноєра, що стало першим автоголом Євро-2024. Утім, під кінець гри - у доданий арбітром час - Емре Джан (Emre Can) знову змусив шотландського голкіпера діставати м'яч з сітки воріт на 93-й хвилині.

Рахунком 5:1 на користь Німеччини і завершився дебютний матч Євро-2024.