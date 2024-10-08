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Літаки Mirage 2000 надійдуть в Україну вже 2025 року - Париж

Валерій Сааков
8 жовтня 2024 р.

Нині триває модернізація й оснащення літаків Mirage 2000 новим обладнанням. Перші з них надійдуть в Україну вже в першому кварталі наступного року, запевнив міністр оборони Франції Лекорню.

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Бойовий літак Mirage 2000 ВПС Франції
Бойовий літак Mirage 2000 ВПС Франції (архівне фото)Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Військово-політичне керівництво Франції планує передати Україні перші бойові літаки Mirage 2000 вже в першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у вівторок, 8 жовтня, в дописі в соцмережі X.

"Mirage 2000 призначені для України: поставка поки що запланована на 1 квартал 2025 року. На авіабазі Казо, в Жиронді, вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби. Триває вишкіл українських пілотів і механіків", - написав французький посадовець.

Літаки Mirage 2000 для України

Нагадаємо, на початку червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати Україні французькі бойові літаки Mirage 2000 ще до кінця поточного року. Згодом у липні посол Французької республіки в Україні Гаель Весьєр прокоментував ці слова Макрона, сказавши, що строки передачі літаків залежать насамперед від тривалості курсу вишколу літаків та бортмеханіків.

"Попри все наше бажання якнайшвидше зробити це, є певні ліміти часу, які неможливо скоротити. Йдеться про підготовку льотного і технічного персоналу для цих літаків. Але в цілому, я думаю, що мова йде про кілька місяців", - казав тоді диппредставник Франції в Україні, якого цитував "Укрінформ".

Кількість літаків, які Париж готовий передати Україні, Гаель Веьєр тоді так само не назвав, пояснивши, що він не вповноважений оголошувати всі деталі відповідних домовленостей між Парижем і Києвом. 

Уперше про можливу передачу Україні цих літаків на офіційному рівні стало відомо наприкінці лютого цього року - саме тоді в верхній палаті французького парламенту - Сенаті - проводилися парламентські слухання щодо можливого вишколу українських військових та імовірності передачі Києву 12 модернізованих французьких бойових літаків типу Mirage 2000-C.

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