Перша група пілотів ЗСУ готова опановувати F-16 - ЗМІ

42 хв. тому 42 хв. тому

42 хв. тому 42 хв. тому

Не менше восьми українських пілотів уже готові до курсу навчань на американських винищувачах F-16. Такі дані у п'ятницю, 4 серпня, навело видання Politico з посиланням на неназваного американського чиновника.

За його словами, йдеться про пілотів, які вільно володіють англійською мовою. Вони зможуть приступити до навчань, щойно європейські країни і США погодять план підготовки.

Адміністрація президента США Джо Байдена досі очікує офіційної пропозиції щодо плану навчання від європейських союзників. Вашингтон сподівається, що вони надійдуть протягом кількох тижнів.

За даними видання, більша частина курсу навчання відбуватиметься в Данії та Румунії.

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Англійська стала камнем спотикання

Ще 20 українських пілотів, які дещо володіють англійською, вже цього місяця можуть розпочати відвідувати мовні курси у Великобританії. Politico припускає, що, ймовірно, саме це мали на увазі представники української влади, коли заявляли про початок підготовки українських льотчиків на F-16 у серпні.

Загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 українські пілоти, але знання англійської мови залишається каменем спотикання, зазначає видання.

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