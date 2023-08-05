  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Перша група пілотів ЗСУ готова опановувати F-16 - ЗМІ

Степан Смишляєв
42 хв. тому

Після затвердження плану підготовки перша група українських пілотів одразу розпочне освоювати літаки F-16, пише Politico. Утім, проблемою залишається мовний бар'єр.

https://p.dw.com/p/4Uo0v
Американський винищувач F-16
Вісім українських пілотів уже готові до курсу навчань на американських винищувачах F-16Фото: U.S. National Guard/ZUMA/picture alliance

Не менше восьми українських пілотів уже готові до курсу навчань на американських винищувачах F-16. Такі дані у п'ятницю, 4 серпня, навело видання Politico з посиланням на неназваного американського чиновника.

За його словами, йдеться про пілотів, які вільно володіють англійською мовою. Вони зможуть приступити до навчань, щойно європейські країни і США погодять план підготовки.

Адміністрація президента США Джо Байдена досі очікує офіційної пропозиції щодо плану навчання від європейських союзників. Вашингтон сподівається, що вони надійдуть протягом кількох тижнів.

За даними видання, більша частина курсу навчання відбуватиметься в Данії та Румунії.

Читайте також: Резніков: ЗСУ можуть керувати F-16 в небі України навесні

Англійська стала камнем спотикання

Ще 20 українських пілотів, які дещо володіють англійською, вже цього місяця можуть розпочати відвідувати мовні курси у Великобританії. Politico припускає, що, ймовірно, саме це мали на увазі представники української влади, коли заявляли про початок підготовки українських льотчиків на F-16 у серпні.

Загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 українські пілоти, але знання англійської мови залишається каменем спотикання, зазначає видання.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, як проходитиме навчання пілотів на F-16

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.politico.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Скірншот з відео ймовірної атаки дрону на десантний корабель РФ 4 серпня

В Керченській протоці морські дрони пошкодили танкер РФ

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка16 год. тому
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика18 год. тому
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології21 год. тому
Володимир Зеленський і принц Мохаммед бін Салман (архівне фото)

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Конфлікти23 год. тому
Українські військові оглядають пошкоджений російський танк Т-72, Донецька область, квітень 2022 року

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Конфлікти4 серпня 2023 р.
Жінка годує грудьми немовля

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Панорама3 серпня 2023 р.
На головну сторінку