5 днів контролю кордонів ФРН: 900 спроб перетину нелегалами

Федеральній поліції Німеччини вдалося упродовж п'яти днів дії прикордонного контролю усіх своїх кордонів виявити загалом майже 900 випадків спроб несанкціонованого перетину кордону, пише Bild am Sonntag у суботу, 21 вересня. За даними видання, за цей проміжок часу працівники федеральної поліції серед іншого негайно розвернули на кордоні ФРН 640 осіб. З них 23 вже були депортовані з Німеччини раніше. Ще протягом п'яти днів були заарештовані десятеро осіб, які займалися контрабандою, і завершено виконання 114 доти невиконаних ордерів на арешт. Правоохоронці також затримали 17 підозрюваних у причетності до ісламістських, лівих і правих екстремістських угруповань, пише BamS.

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Тим часом видання Die Welt написало з посиланням на свої джерела в Відомстві у справах мігрантів і біженців, що лише з понеділка по четвер на сухопутних кордонах Німеччини було подано 3626 заяв про надання притулку. Це - більше, ніж за увесь попередній тиждень, коли було зафіксовано 3581 таких заяв, а позаминулого тижня таких заяв було 3063.

Як повідомлялося, з 16 вересня прикордонний контроль запроваджений на всіх сухопутних кордонах Німеччини. Посилення контролю на кордоні нині торкнулося Франції, Люксембургу, Нідерландів, Бельгії та Данії, на півдні і сході ФРН він діяв уже і раніше. Як пояснювала міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), розширення дії прикордонного контролю на всі сухопутні кордони Німеччини здійснено передовсім "для того, щоб зупинити нелегальну міграцію".

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Як повідомлялось, загалом протягом першого півріччя 2024 року на кордонах Німеччини було зареєстровано 42 307 спроб несанкціонованого в'їзду. Поліція не допустила потрапляння до ФРН або ж випровадила з території Німеччини 21 661 особу, котрі прибули до ФРН нелегально. Відмова у в'їзді до ФРН застосовується, якщо людина немає документів, що дозволяють перебування у Німеччині, і не заявляє при перетині кордону прохання про надання притулку.