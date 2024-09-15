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СуспільствоНімеччина

ФРН запроваджує повсюдний вибірковий контроль на кордонах

Сергій Ромашенко
15 вересня 2024 р.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер пояснила запроваджуваний захід необхідністю стримування нерегульованої міграції. Вона пообіцяла, що прикордонний контроль не призведе до довгих заторів на кордонах Німеччини.

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Контроль на кордоні Німеччини та Австрії
Попередньо цей захід заплановано на пів рокуФото: IMAGO/Revierfoto

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) перед запуском 16 вересня розширеного прикордонного контролю в ФРН виступила на захист цього заходу і пообіцяла, що він не призведе до довгих автомобільних заторів на кордонах.

"Нам необхідно стримувати нерегульовану міграцію, зупинити контрабандистів, зв'язати руки злочинцям, виявляти і зупиняти ісламістів", - заявила вона в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 15 вересня.

На тлі різкої критики з боку Польщі та Греції Фезер підкреслила: "Ми не вживаємо поодинці заходів, які шкодять Європі, ми діємо в тісній координації зі своїми сусідами. Довгих заторів через вибірковий контроль не буде. Ніяких довгих заторів, ми вводимо розумний контроль, як того вимагає нинішня ситуація".

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Контроль на всіх наземних кордонах

За розпорядженням Фезер з 16 вересня на всіх наземних кордонах Німеччини запроваджують прикордонний контроль з метою стримування неконтрольованого в'їзду мігрантів до країни. Попередньо цей захід заплановано на пів року. Вибірковий контроль вводять на кордонах із Францією, Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

На кордонах з Австрією, Польщею, Чехією та Швейцарією такий режим уже діє. Контроль, який було запроваджено у зв'язку з проведенням Олімпіади, вже діє і на кордоні з Францією. Такий прикордонний контроль не передбачений у рамках Шенгенської зони, а його запровадження має щоразу узгоджуватися з Єврокомісією.

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) закликав уряд до кінця року представити чесний звіт про ефективність вжитих заходів. ХДС наполягає на тому, що на кордонах Німеччини необхідно тимчасово відхиляти клопотання всіх прохачів притулку. Відповідно до Дублінської угоди люди повинні просити притулок там, де вони вперше в'їхали на територію Євросоюзу. Такий захід "юридично допустимий, практично можливий і, у світлі нинішньої ситуації, навіть політично необхідний", сказав Мерц.

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