Партію "Слуга народу" очолила Олена Шуляк

Головою партії "Слуга народу" стала депутатка Верховної Ради України від фракції цієї політичної сили Олена Шуляк. Рішення про те, що саме вона замінить на цій посаді Олександра Корнієнка, котрий був обраний першим заступником голови Верховної Ради України, партія ухвалила на з'їзді у понеділок, 15 листопада. Шуляк була єдиною кандидаткою на цю посаду.

Як зазначила новопризначена очільниця "Слуги народу", наразі завданням політсили стане підготовка до нового виборчого циклу. "Завдання партії "Слуга народу" у другу половину каденції - швидко, ефективно та гідно підготуватися до нового виборчого циклу", - цитує Шуляк агенція "Українські новини". Як зазначила народна депутатка, для цього "Слуга народу" має трансформуватися відповідно до сучасних викликів.

Що відомо про Олену Шуляк

Очільниця пропрезидентської партії народилася 24 січня 1976 року у Києві. У 1992-1997 роках навчалася в Українському транспортному університеті за спеціальністю "Економіка та управління у будівництві".

У 2003-2005 роках навчалася у Міжнародному інституті менеджменту та здобула освітній ступінь магістра бізнес-адміністрування.

До обрання у Верховну раду Шуляк працювала топменеджеркою у сфері девелопменту та будівництва та займала посаду віцепрезидентки з фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization.

Також нова очільниця "Слуги народу" керувала наглядовою ради "Української будівельної спільноти" (Ukrainian Building Community), входила до правління Офісу ефективного регулювання (BRDO) і займалася підприємницькою діяльністю.

У 2019 році Шуляк стала народною депутаткою і заступницею голови фракції "Слуги народу". В парламенті вона була заступницею голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також депутатка була головою координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при президентові України.

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Що ще вирішили "слуги" на з'їзді

Делегати партії "Слуга народу" на з'їзді також доручили Шуляк провести необхідні консультації та внести на розгляд з'їзду нову редакцію статуту партії.

Також делегати ухвалили рішення звернутися до фракції "Слуга народу" у Верховній Раді з вимогою прискорити розробку або внесення на розгляд парламенту низки законопроєктів, спрямованих на виконання передвиборчої програми партії. Йдеться про законопроєкти щодо:

запровадження обов'язкового пенсійного страхування;

запровадження покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах України та міністерстві оборони;

покращення матеріального забезпечення працівників освіти;

управління побутовими відходами та стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів;

невідворотності покарань для співробітників поліції, прокуратури та Служби безпеки України за перевищення службових повноважень.

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Нагадаємо, на початку жовтня Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, який раніше також був головою партії "Слуга народу". Серед імовірних причин його відкликання з посади українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.

На посаду голови Верховної Ради народні депутати призначили першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.