 Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість

В Ісландії урядова коаліція за підсумками парламентських виборів зберігає більшість попри втрати партії прем'єр-міністерки Катрін Якобсдоуттір.

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір

В Ісландії правляча коаліція за підсумками парламентських виборах втримує більшість, незважаючи на втрати партії прем'єр-міністерки Катрін Якобсдоуттір.

За оприлюдненими вранці у неділю, 26 вересня, попередніми результатами виборів, партія Якобсдоуттір "Рух лівих "зелених" втратила три місця, тоді як менша з двох її партнерок по коаліції - Прогресивна партія, яка стоїть на правоцентристських позиціях, здобула додатково п'ять мандатів. Найсильнішою ж у коаліції залишається третя політсила - консервативна Партія незалежності, повідомляє інформагенція dpa.

Парламент Ісландії - Альтінг - формально вважається найстарішим у світі. Всього у ньому 63 місця, тому для формування коаліційної більшості у ньому союзним політичним силам необхідно отримати щонайменше 32 місця.

Правляча коаліція з трьох партій на чолі з Якобсдоуттір отримає, за попередніми даними, до 37 місць. Поки незрозуміло, чи ці три партії продовжать співпрацю, однак перед виборами лідери усіх трьох політсил заявляли, що саме такий сценарій є найімовірнішим.

За підсумками виборів парламент Ісландії стане першим у Європі, в якому переважатимуть жінки. За попередніми даними, жінки здобувають 33 з 63 мандатів. У Швеції серед депутатів парламенту жінки становлять 47 відсотків. У світі - лише п'ять країн, у парламентах яких жінки становлять щонайменше половину: Руанда (61 відсоток), Куба (53), Нікарагуа (51), а також Мексика та Об'єднані Арабські Емірати (по 50 відсотків), зазначає інформагенція AFP. 

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