В Ісландії обирають новий парламент

Жителі Ісландії у суботу, 25 вересня, обирають нових представників парламенту країни. Глава нинішнього уряду Катрін Якобсдоуттір сподівається, що очолювана нею партія "Рух лівих "зелених" отримає необхідну кількість голосів для її переобрання на посаді прем'єра. Наразі до правлячої коаліції, крім "Руху лівих "зелених", входять консервативна Партія незалежності і Прогресивна партія, яка займає правоцентристські позиції.

Парламент Ісландії - Альтінг - формально вважається найстарішим у світі. Всього у ньому 63 місця, тому для формування коаліційної більшості у ньому союзним політичним силам необхідно отримати щонайменше 32 місця.

Експерти передбачають, що майбутня більшість може складатися з чотирьох або навіть п'яти партій. Як зазначає агенція dpa, прем'єрка Якобсдоуттір має високі рейтинги в країні, але її політсила втратила певну підтримку через те, що після останніх парламентських виборів 2017 року сформувала незвичну урядову коаліцію з консерваторами та правоцентристами. Однак, на думку спостерігачів, ліво-зелений рух Якобсдоуттір все ще має шанс зібрати достатню кількість голосів, щоб утриматися при владі попри прогнозовані втрати.

Партійний ландшафт Ісландії, яка не входить до складу Євросоюзу, з населенням близько 360 тисяч осіб, сильно роздроблений. Згідно з останніми опитуваннями, до парламенту країни можуть пройти дев'ять партій, що стане рекордною кількістю. В цьому випадку переговори про створення коаліції будуть складними.

Пріоритетними темами виборчої кампанії були зміна клімату та вплив кризи через пандемію коронавірусу на ісландську систему охорони здоров'я і економіку, яка в значній мірі залежить від туризму.

Перші попередні результати виборів очікуються після закриття виборчих дільниць о 22:00 годині за місцевим часом, але остаточний підсумок голосування має бути підведено вранці 26 вересня.

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