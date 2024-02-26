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ПолітикаУгорщина

Парламент Угорщини обрав нового президента

Валерій Сааков
26 лютого 2024 р.

Новим президентом Угорщини парламент обрав Тамаша Шуйока, який досі очолював Конституційний суд країни. Його кандидатуру висунула керівна партія "Фідес".

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Новообораний президент Угорщини Тамаш Сульок
Дотепер Тамаш Сульок очолював Конституційний суд УгорщиниФото: Szilard Vörös/estost/IMAGO

Парламент Угорщини обрав в понеділок, 26 лютого, президентом країни Тамаша Шуйока. Як повідомляє угорське видання Index, кандидатуру Шуйока підтримали 134 угорських законодавці, п’ятеро проголосували "проти".

Як пише інформагенція AFP, минулого тижня правляча партія країни "Фідес" висунула 67-річного Шуйока, який з 2016 року обіймав посаду голови Конституційного суду Угорщини, на посаду президента країни.

Відставка соратниці Орбана Каталін Новак на тлі скандалу з розбещенням неповнолітніх

Нагадаємо, що цьому передувала відставка президентки Угорщини Каталін Новак, котра склала повноваження після того, як набув розголосу скандал унаслідок санкціонованого нею помилування причетного до розбещення неповнолітніх.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відкриваючи засідання парламенту, порівняв відставку Новак з "кошмаром", але наголосив, що це було правильне рішення. Крім того, керівник угорського уряду охарактеризував Шуйока як людину з "величезним досвідом, поважними знаннями і беззаперечним авторитетом". "Я вважаю, що Угорщині зараз потрібен саме такий президент", - сказав Орбан, якого цитує AFP.

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Раніше під керівництвом Шуйок Конституційний суд ухвалив кілька суперечливих рішень, зокрема щодо права вчителів на страйк, нагадує AFP.

Інавгурація нового президента відбудеться 5 березня. В Угорщині ця посада має представницькі функції.

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