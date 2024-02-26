Парламент Угорщини обрав нового президента

Парламент Угорщини обрав в понеділок, 26 лютого, президентом країни Тамаша Шуйока. Як повідомляє угорське видання Index , кандидатуру Шуйока підтримали 134 угорських законодавці, п’ятеро проголосували "проти".

Як пише інформагенція AFP, минулого тижня правляча партія країни "Фідес" висунула 67-річного Шуйока, який з 2016 року обіймав посаду голови Конституційного суду Угорщини, на посаду президента країни.

Відставка соратниці Орбана Каталін Новак на тлі скандалу з розбещенням неповнолітніх

Нагадаємо, що цьому передувала відставка президентки Угорщини Каталін Новак, котра склала повноваження після того, як набув розголосу скандал унаслідок санкціонованого нею помилування причетного до розбещення неповнолітніх.

Читайте також: Що може змінити землетрус у системі влади Орбана?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відкриваючи засідання парламенту, порівняв відставку Новак з "кошмаром", але наголосив, що це було правильне рішення. Крім того, керівник угорського уряду охарактеризував Шуйока як людину з "величезним досвідом, поважними знаннями і беззаперечним авторитетом". "Я вважаю, що Угорщині зараз потрібен саме такий президент", - сказав Орбан, якого цитує AFP.

Читайте також: Чи втратить Орбан контроль на тлі скандалу з сексуальним насильством над дітьми?

Раніше під керівництвом Шуйок Конституційний суд ухвалив кілька суперечливих рішень, зокрема щодо права вчителів на страйк, нагадує AFP.

Інавгурація нового президента відбудеться 5 березня. В Угорщині ця посада має представницькі функції.