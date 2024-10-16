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Естонія визнала депортацію кримських татар актом геноциду

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

Парламент Естонії схвалив заяву про визнання депортації кримськотатарського народу у 1944 році актом геноциду.

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Прапор кримськотатарського народу
Естонія визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноцидуФото: picture-alliance/Zuma/S. Glovny

Парламент Естонії у середу, 16 жовтня, схвалив заяву про визнання депортації кримськотатарського народу у 1944 році  актом геноциду. Її підтримали 83 депутати, повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"У заяві засуджується масове винищення кримських татар та їхня насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі наголошується, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду щодо кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Своєю заявою естонські депутати закликали засудити продовження злочинів щодо кримських татар в окупованому Криму, "які тривають сьогодні через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати та використовувати рідну мову". Також у заяві вони закликали міжнародну спільноту "проявити солідарність та продовжувати засуджувати окупацію Криму Російською Федерацією", йдеться у повідомленні.

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Представництво президента України в Автономній Республіці Крим також нагадало, що Україна визнала депортацію актом геноциду кримськотатарського народу у 2015 році, у 2019 році таке рішення ухвалили Латвія та Литва, у 2022-му - Палата громад Канади, а у 2024-му - Польща. "Естонія підтверджує свою підтримку України та постійно бере активну участь на всіх рівнях Кримської платформи, демонструючи свою незмінну позицію щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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