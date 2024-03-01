Париж пообіцяв Києву сотню сучасних дронів-камікадзе

Україна вже влітку отримає від Франції 100 сучасних дронів-камікадзе, розроблених французькою компанією Delair. Про це повідомив у четвер, 29 лютого, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

"У межах інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 засобів з дистанційним керуванням, які Україна отримає цього літа", - написав Лекорню. Загалом Франція замовить у компаній власного ВПК дві тисячі таких БпЛА "для потреб наших військ і України", додав французький урядовець.

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Днями Лекорню заявляв, що Франція профінансувала роботи з адаптації літаків радянських зразків типу МіГ-29 і Су-24, що є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, до застосування французьких високоточних авіабомб A2SM. Про це французький посадовець розповів виданню Zone militaire .

Не перша поставка дронів Delair Україні

У вересні 2023 року Лекорню вже повідомляв про передачу Україні 150 дронів від компанії Delair.

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Тоді ж французький міністр поінформував, що моделі дронів Україна обрала сама, хоч і не уточнив, про які саме моделі з лінійки БпЛА компанії йдеться, а фінансування замовлення взяла на себе Французька республіка.

Нагадаємо, 16 лютого Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду.