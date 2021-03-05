 Папа Римський Франциск зустрівся з лідером шиїтів Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

Папа Римський Франциск зустрівся з лідером шиїтів Іраку

Аятола аль-Сістані заявив, що у християн в Іраку мають бути рівні з іншими права. Франциск подякував аятолі за те, що той заступився за християн.

Зустріч великого аятолли Алі аль-Сістані з Папою Римським Франциском

Зустріч великого аятолли Алі аль-Сістані з Папою Римським Франциском

Папа Римський Франциск вперше в історії зустрівся з головним духовним авторитетом шиїтів Іраку, великим аятолою Алі аль-Сістані. Зустріч відбулася вранці у суботу, 6 березня, - на другий день візиту понтифіка до цієї країни.

Під час 45-хвилинної зустрічі глава Католицької церкви підкреслив важливість співпраці та дружби між релігійними спільнотами. Також Франциск подякував аль-Сістані за те, що той виступив на захист іракських християн, повідомляє інформаційний портал Vatican News.

Зустріч пройшла за зачиненими дверима у резиденції аятоли у місті Наджаф на півдні Іраку. Воно є третім за значенням містом для мусульман після Мекки та Медіни.

У заяві після зустрічі аль-Сістані наголосив, що християни в Іраку, як і всі громадяни країни, мають право "жити в мирі та безпеці, з дотриманням усіх конституційних прав".

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Гоніння християн в Іраку

Жест солідарності з боку аятоли аль-Сістані може допомогти знайти своє місце християнській громаді Іраку після багаторічних гонінь в цій країні та на тлі її скорочення. Він також може знизити тиск, який чинять бійці шиїтських формувань на представників християнської громади, зазначає інформагентство AP.

Нагадаємо, Папа Франциск перебуває в Іраку з чотириденним візитом. Після зустрічі з Алі аль-Сістані він попрямував в місто Ур, яке, за біблійними переказами, є батьківщиною Авраама - прабатька іудеїв, християн і мусульман. В Урі заплановала зустріч з представниками різних релігійних конфесій. Її мета - зміцнити мир і взаєморозуміння. Увечері 6 березня Франциск відслужить месу в халдейській католицькій церкві в Багдаді.

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