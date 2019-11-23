 Папа Римський Франциск у Мосулі вшанував пам′ять жертв війни проти ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Папа Римський Франциск у Мосулі вшанував пам'ять жертв війни проти ІД

Папа Римський Франциск виголосив молитву за жертв у Мосулі на площі, де терористи ІД зруйнували кілька церков. Він наголосив на неприпустимості насильства та ненависті в ім'я релігії.

Папа Римський Франциск під час вшанування пам'яті жертв війни в Мосулі

Папа Римський Франциск під час вшанування пам'яті жертв війни в Мосулі

Папа Римський Франциск у неділю, 7 березня, вшанував пам'ять жертв війни проти "Ісламської держави" (ІД) на символічній церемонії в іракському Мосулі. Він виголосив молитву за жертв війни на площі, на якій ісламісти зруйнували кілька християнських церков.

Під час церемонії очевидці розповідали про гоніння за влади ІД у місті. Папа Франциск заявив, що вражений "страшними подіями" та їхньою "непомірною шкодою", повідомляє інформагенція KNA. Він зауважив, що серед жертв війни в Іраку були мусульмани, християни та єзиди. Під час молитви Франциск не назвав винних у цих вбивствах, а натомість неодноразово наголошував на неприпустимості насильства та ненависті в ім'я релігії.

Напередодні в рамках свого історичного візиту до Іраку Папа Римський зустрівся з головним духовним авторитетом шиїтів Іраку, великим аятолою Алі аль-Сістані.

Нагадаємо, у червні 2014 року терористи "Ісламської держави" (ІД) захопили Мосул, в якому ватажок ісламістів Абу Бакр аль-Багдаді проголосив створення "халіфату". Захоплення міста ісламістами призвело до масової втечі християн. Крім того, тисячі єзидів, християн та мусульман були вбиті терористами або загинули в боротьбі з ними. В жовтні 2016 року почалася операція зі звільнення Мосула. Місто повністю звільнили від терористів лише у липні 2017 року. 

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