Папа Римський Франциск у Мосулі вшанував пам'ять жертв війни проти ІД

Папа Римський Франциск у неділю, 7 березня, вшанував пам'ять жертв війни проти "Ісламської держави" (ІД) на символічній церемонії в іракському Мосулі. Він виголосив молитву за жертв війни на площі, на якій ісламісти зруйнували кілька християнських церков.

Під час церемонії очевидці розповідали про гоніння за влади ІД у місті. Папа Франциск заявив, що вражений "страшними подіями" та їхньою "непомірною шкодою", повідомляє інформагенція KNA. Він зауважив, що серед жертв війни в Іраку були мусульмани, християни та єзиди. Під час молитви Франциск не назвав винних у цих вбивствах, а натомість неодноразово наголошував на неприпустимості насильства та ненависті в ім'я релігії.

Напередодні в рамках свого історичного візиту до Іраку Папа Римський зустрівся з головним духовним авторитетом шиїтів Іраку, великим аятолою Алі аль-Сістані.

Нагадаємо, у червні 2014 року терористи "Ісламської держави" (ІД) захопили Мосул, в якому ватажок ісламістів Абу Бакр аль-Багдаді проголосив створення "халіфату". Захоплення міста ісламістами призвело до масової втечі християн. Крім того, тисячі єзидів, християн та мусульман були вбиті терористами або загинули в боротьбі з ними. В жовтні 2016 року почалася операція зі звільнення Мосула. Місто повністю звільнили від терористів лише у липні 2017 року.