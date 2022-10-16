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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск закликав реформувати ООН.Фото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS
ПолітикаВатикан

Папа Римський закликав до реформи ООН на тлі війни в Україні

Віталій Кропман | Степан Смишляєв
54 хв. тому

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".

https://www.dw.com/uk/papa-rimskij-zaklikav-do-reformi-oon-na-tli-vijni-v-ukraini/a-63457381

Папа Римський Франциск на тлі пандемії COVID-19 та війни Росії проти Українизаявив про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй (ООН). Обидві кризи продемонстрували "межі багатосторонньої системи", написав понтифік у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитв про надію на майбутнє", уривок з якої в неділю, 16 жовтня, опублікувала газета La Stampa.

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск. Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".

Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.

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Франциск не вперше критикує ООН

Папа Римський не вперше критикує ООН у зв'язку з війною Росії проти Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".

За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася. "У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - зазначив він.

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