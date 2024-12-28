Падіння літака AZAL: Путін вибачився за "трагічний інцидент"

Президент Росії не визнав напряму, що падіння літака AZAL спричинила російська ППО, проте вибачився перед президентом Азербайджану за "трагічний інцидент", який стався у повітряному просторі Росії.

Президент Росії Володимир Путін обговорив катастрофу пасажирського літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. У повідомленні, опублікованому на сайті Кремля в суботу, 28 грудня, зазначається, що Володимир Путін вибачився перед Алієвим "у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії". Він також висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав одужання постраждалим.

Президент РФ заявив, що літак "неодноразово" намагався зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. "У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади", - йдеться в повідомленні.

Втім з вказаного не випливає, що Путін напряму визнав, що літак упав внаслідок впливу російської системи протиповітряної оборони.

Алієв: Літак зазнав зовнішнього втручання в російському небі

Президент Азербайджану, своєю чергою, вказав, що наявність численних пробоїн у корпусі літака, поранення пасажирів і членів екіпажу сторонніми частками, які проникли в салон літака ще в повітрі, а також свідчення вцілілих бортпровідників і пасажирів підтверджують факт зовнішнього фізичного і технічного втручання, коли літак перебував в повітряному просторі Росії.

Алієв і Путін обговорили "серйозне та ретельне розслідування всіх деталей цієї трагедії та притягнення винних до відповідальності". З ініціативи азербайджанської сторони до розслідування була залучена група міжнародних експертів, йдеться у повідомленні на сайті офісу президента Азербайджану.

Зеленський: Росія має припинити поширювати дезінформацію

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський теж провів телефонну розмову з президентом Алієвим, за підсумками якої заявив, що Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. В своєму дописі у Telegram Зеленський наголосив, що на фото й відео з місця катастрофи чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, "які дуже нагадують удар ракетою ППО".

"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді", - додав він.

Зеленський заявив, що Україна підтримає Азербайджан "всіма необхідними засобами" та закликає інші країни теж надати допомогу.

Катастрофа літака AZAL

Літак Embraer 190 компанії AZAL Embraer 190, що летів із Баку до Грозного, зазнав аварії вранці 25 грудня поблизу Актау на заході Казахстану. На борту перебували 67 осіб, включно з п'ятьма членами екіпажу. Із них 38 загинули, а 29 вижили.

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines раніше повідомила, що літак, який розбився в Казахстані, зазнав "зовнішнього втручання".

За даними начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова, борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ. В адміністрації президента США також підтвердили наявність перших ознак, які вказують, що літак міг бути збитий російськими системами протиповітряної оборони.

27 грудня міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв у розмові з журналістами заявив, що уламки літака та свідчення тих, хто вижив, дають підставу говорити про втручання ззовні. Таким є, за його словами, початковий висновок експертів, однак слідство визначить, яким видом зброї було здійснене таке втручання.