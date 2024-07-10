Опонент Орбана Мадяр зібрав гуманітарну допомогу "Охматдиту"

Петер Мадяр заявив, що везе допомогу від угорців лікарні "Охматдит", яка постраждала під час російського ракетного удару. Його партія зібрала більше 41 тисячі доларів, а також медикаменти та продукти харчування.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, головний суперник прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, повідомив, що його політсила зібрала для київської дитячої лікарні "Охматдит" близько 15 мільйонів форинтів (41,2 тисячі доларів), а також медикаменти, медичне обладнання, засоби гігієни та продукти харчування, які пожертвували угорці. У середу, 10 липня, політик заявив, що везе допомогу лікарні, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару у понеділок, 8 липня.

"Це було спонтанне рішення після того, як ми побачили жорстоку російську ракетну атаку", - сказав Мадяр журналістам перед від'їздом до Києва, повідомляє Reuters.

Напередодні він засудив російський ракетний удар по "Охматдиту" та оголосив збір на гуманітарну допомогу українським дітям і анонсував свій візит до Києва. "Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашня жахлива російська ракетна атака на дитячу лікарню в Києві шокувала всіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було можливості жити", - заявив Мадяр.

В дописі у Facebook угорський політик заявив, що планує відвідати лікарню, яка постраждала внаслідок удару, у четвер зранку.

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Хто такий Петер Мадяр

43-річний Мадяр, чиє прізвище фактично означає "угорець", довгий час входив до найближчого оточення Віктора Орбана. Самостійно він вийшов на політичну сцену Угорщини в лютому після того, як президентка Каталін Новак подала у відставку на тлі скандалу, спричиненого її помилуванням заступника директора дитячого будинку, засудженого за приховування сексуального насильства над дітьми.

Колишня дружина Мадяра, Юдіт Варга, яка на той момент, як очікувалося, мала б очолити список провладної партії "Фідес" на виборах до Європейського парламенту, також пішла з політики внаслідок цього скандалу. Ця справа викликала велике обурення серед угорської громадськості, оскільки уряд Орбана завжди робив захист дітей одним із наріжних каменів своєї політики та доклав чимало зусиль для пропаганди цього питання.

Згодом Мадяр оголосив, що починає власну політичну кампанію. Його партії "Тиса" вдалося отримати на виборах високий двозначний результат в Угорщині на виборах до Європарламенту 9 червня. Консервативна "Партія поваги та свободи" Мадяра, або скорочено TISZA, тобто "Тиса", набрала майже 30 відсотків. Права націоналістична партія Орбана "Фідес" знову отримала більшість голосів (близько 44 відсотків), але це найгірший її результат на європейських виборах за тривалий час.

Водночас Мадяр, хоч і засуджує війну Росії проти України, виступає, як і Орбан, проти військової допомоги Угорщини Збройним силам України (ЗСУ).